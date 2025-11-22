Hanuman Chalisa

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियो

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 22 नवंबर 2025 (17:59 IST)
PM Modi-Meloni meeting at G-20 Summit 2025 : दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit 2025) में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छा गए। पीएम मोदी ने दुनिया के अलग-अलग देशों से पहुंचे नेताओं से मुलाकात की। सबसे ज्यादा चर्चे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के रहे। दोनों का मुलाकात का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

वीडियों में देखा जा सकता है कि इटली की प्रधानमंत्री पीएम मोदी को नमस्ते कह रही है। पीएम ने पीएम मोदी को हाथ जोड़कर नमस्ते बोला। इस दौरान दोनों नेताओं को हंसी-मजाक करते हुए वीडियो भी सामने आया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक विकास मानदंडों पर गहन पुनर्विचार का शनिवार को आह्वान किया और मादक पदार्थ-आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए जी-20 पहल तथा एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल बनाने का प्रस्ताव रखा।   Edited by : Sudhir Sharma

