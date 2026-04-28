Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (10:00 IST)
Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (10:09 IST)
PM Modi in Sikkim : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं। इस क्रम में उन्होंने गंगटोक में मंगलवार सुबह-सुबह बच्चों के एक ग्रुप के साथ फुटबॉल खेला। इसकी खूबसूरत तस्वीरें पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से भी शेयर की।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, गंगटोक की एक सुहावनी सुबह सिक्किम में अपने युवा दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जैसा कुछ भी नहीं! उन्होंने कहा, स्पष्ट है कि इन युवाओं के साथ फुटबॉल का सत्र बेहद ऊर्जावान रहा!
प्रधानमंत्री ने पोस्ट के साथ की कुछ खूबसूरत तस्वीरों को भी शेयर किया। इसमें प्रधानमंत्री फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे साथ खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते भी नजर आए।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं। वे राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन समारोह में भाग लेंगे और 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे।
edited by : Nrapendra Gupta
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