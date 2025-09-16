डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को फोन पर किया बर्थडे विश, जानिए जवाब में क्या बोले प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कॉल किया है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर जन्मदिन की बधाई दी है। ट्रंप ने यह फोन कॉल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर किया, जो 17 सितंबर को है। ट्रंप के बर्थडे विश की जानकारी और इसका जवाब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है। इस महत्वपूर्ण कदम को नयी दिल्ली के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने के वाशिंगटन के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।