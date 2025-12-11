Dharma Sangrah

PM मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की बात, जानिए किन मुद्दों पर हुई चर्चा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (20:44 IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने एक्स को लेकर जानकारी दी। मीडिया खबरों के मुताबिक दोनों नेताओं ने इंडिया-U.S. व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लगातार मजबूत होने पर संतोष व्यक्त किया।
PM और राष्ट्रपति ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए साझा प्रयासों में रफ्तार बनाए रखने की अहमियत पर ज़ोर दिया। नेताओं ने जरूरी टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस और सिक्योरिटी और दूसरे ज़रूरी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार साझा किए। नेताओं ने अलग-अलग क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा की और साझा चुनौतियों से निपटने और आम हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। दोनों नेता आगे पर बातचीत जारी रहने प र सहमत हुए। Edited by : Sudhir Sharma

