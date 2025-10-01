ASEAN समिट में आमने-सामने आ सकते हैं PM मोदी और ट्रंप, टैरिफ और व्यापार विवाद के बाद होगी पहली मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने के अंत में मलेशिया में होने जा रहे 47वें ASEAN समिट में आमने-सामने आ सकते हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात समिट के अलग भी हो सकती है।

टैरिफ और व्यापार विवाद, रूस से ऊर्जा आयात, पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी नीति के बाद दोनों नेता पहली बार मिलेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ASEAN समिट 26-27 अक्टूबर को कुआलालंपुर में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना लगभग तय है और मलेशिया ने राष्ट्रपति ट्रंप को भी न्योता दिया है।

हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अभी अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा गया है। अगर पीएम जाते हैं और वहां ट्रंप भी पहुंचे, तो द्विपक्षीय बातचीत की संभावना मजबूत हो जाएगी। ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% आयात शुल्क लगाया, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ा। G7 समिट (कनाडा, जून 2025) में दोनों नेता नहीं मिल पाए थे। भारत यह स्पष्ट रूप से जाहिर कर चुका है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा, वहीं अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश में है। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma