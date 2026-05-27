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आसमान से बरस रही आग! नौतपे के प्रचंड कहर के बीच पीएम मोदी ने दी बड़ी सलाह

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PM Modi
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 27 May 2026 (12:41 IST) Updated Date: Wed, 27 May 2026 (12:50 IST)
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देश में इन दिनों नौतपे का कहर दिखाई दे रहा है। भीषण गर्मी और लू से लोगों का हाल बेहाल है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते तापमान बढ़ जाता है। इस बीच पीएम मोदी ने लोगों से गर्मी से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने खुद को हाइड्रेटेड रखने के साथ ही जरूरतमंदों को पानी पिलाने की भी सलाह दी है। 
 

पीएम मोदी ने दी यह सलाह

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें, अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें।

प्यासे व्यक्ति को एक ग्लास पानी दें

ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। यदि संभव हो, तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूँगा जो अपने घरों के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके।
 

बुजुर्गों का रखें ध्यान

एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि जब भी संभव हो, अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी और अन्य प्रियजनों को फोन कर उनका हालचाल अवश्य पूछें। उन्हें पर्याप्त पानी पीने, दोपहर की तेज धूप में बाहर न निकलने और जितना हो सके, आराम करने की सलाह दें।
 

पशु पक्षियों का रखें ध्‍यान

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रचंड गर्मी में हमें अपने आसपास के पशु-पक्षियों को भी नहीं भूलना चाहिए। अपने घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी से भरा एक छोटा-सा बर्तन रखना भी किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवनदान बन सकता है। आइए, इन कठिन दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक-दूसरे का ध्यान रखें।
edited by : Nrapendra Gupta

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