पीएम मोदी ने लिखी जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना, कहा ये तो मेरे मन की बात है

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (10:11 IST)
भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा वाली किताब की प्रस्तावना लिखी है। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा के शीर्षक को ‘उनके मन की बात’ बताया और कहा कि ‘यह तो उनके मन की बात’ है, अपने रेडियो प्रसारण के शीर्षक से प्रेरणा लेते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा के बारे में चर्चा की। मेलोनी की यह किताब जल्द ही लॉन्च होने वाली है।

क्या लिखा प्रस्तावना में : पीएम मोदी ने लिखा कि प्रस्तावना लिखना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है। वह मेलोनी के प्रति सम्मान, प्रशंसा और मित्रता के साथ ऐसा कर रहे हैं, जिन्हें वह देशभक्त और उत्कृष्ट समकालीन नेता मानते हैं। रूपा पब्लिकेशन्स की किताब ‘आई एम जॉर्जिया- माई रूट्स, माई प्रिंसिपल्स’ की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने याद दिलाया कि कैसे पिछले 11 सालों में उन्होंने कई विश्व नेताओं से बातचीत की है, जिनमें से प्रत्येक की जीवन यात्रा अलग-अलग रही है और कैसे उनकी यात्राएं व्यक्तिगत कहानियों से आगे बढ़कर किसी बड़ी बात को उजागर करती हैं।

पीएम मोदी ने मेलोनी की खूब प्रशंसा की : पीएम मोदी ने लिखा, “प्रधानमंत्री मेलोनी का जीवन और नेतृत्व हमें इन शाश्वत सत्यों की याद दिलाता है। इसे भारत में एक उत्कृष्ट समकालीन राजनीतिक नेता और देशभक्त की ताज़ा कहानी के रूप में सराहा जाएगा। दुनिया के साथ समान स्तर पर जुड़ते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने में उनका विश्वास हमारे अपने मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है।” पीएम मोदी ने मेलोनी की भी खूब प्रशंसा की और कई बार ज़िक्र किया कि कैसे उनकी प्रेरणादायक और ऐतिहासिक यात्रा भारतीयों के दिलों में गहराई से उतरी, साथ ही यह भी कहा कि यह निश्चित रूप से भारतीय पाठकों को भी प्रभावित करेगी।

बेस्टसेलर है जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा : लोकप्रिय राजनीतिक नेताओं की आत्मकथाओं की बात करें तो यह आत्मकथा पहले से ही एक लोकप्रिय बेस्टसेलर है। इसका मूल संस्करण 2021 में लिखा गया था जब मेलोनी इटली में विपक्षी नेता थीं। एक साल बाद, वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। नारीत्व के कष्ट और कभी-कभी आघात, मेलोनी के चुनाव-पूर्व भाषणों का एक विषय रहे थे। “मैं जॉर्जिया हूं, मैं एक महिला हूं, मैं इतालवी हूं, मैं ईसाई हूं। आप इसे मुझसे नहीं छीन सकते,” उनका नारा था। उनके संस्मरण में उनके ख़िलाफ़ चलाए गए बदनाम करने वाले अभियान के किस्से भी भरे पड़े हैं क्योंकि वह एक महिला थीं, एक अविवाहित मां थीं और गर्भवती होने पर भी उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों से परहेज नहीं किया।
