मणिपुर से PM मोदी ने नेपाल के लिए दिया संदेश, सुशीला कार्की के पदभार संभालने पर क्या बोले

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंफाल , शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (17:39 IST)
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को पदभार संभालने पर बधाई दी तथा उनकी नियुक्ति को ‘महिला सशक्तीकरण का एक शानदार उदाहरण’ बताया। मणिपुर की राजधानी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से कार्की को बधाई देना चाहता हूं।
जातीय हिंसा की घटनाओं के 2 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला मणिपुर दौरा है।प्रधानमंत्री मोदी ने जहां राज्य से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं का ऐलान किया और उनकी शुरुआत की तो वहीं इसके साथ उन्होंने पहली बार पड़ोसी देश नेपाल की ताजा राजनीतिक घटनाओं और वहां बनी नई अंतरिम सरकार का भी जिक्र किया।
 
अंतरिम सरकार की पहली महिला प्रधानमंत्री
नेपाल की पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की शुक्रवार रात देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। मोदी ने कहा कि कार्की का उस देश के शीर्ष पद पर आसीन होना महिला सशक्तीकरण का एक उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि वह नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगी।’’
 
उनके अंतरिम प्रधानमंत्री बनने से कई दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता खत्म हो गई। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के कारण देशव्यापी आंदोलन के चलते के.पी. शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
 
कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाल के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले युवा प्रदर्शनकारियों के बीच एक बैठक के बाद चुना गया था। अपनी ईमानदारी और स्पष्टवादिता के लिए जानी जाने वाली पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्की ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से पढ़ाई की है।
युवाओं को लेकर क्या कहा
प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में अपना संबोधन देते हुए एक और दिलचस्प पहलू का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से नेपाल के युवा और युवतियां सड़कों पर उतरकर सफाई और रंग-रोगन का काम कर रहे हैं। यह प्रयास नेपाल की बदलती नई सोच और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में मजबूत संकेत है।

