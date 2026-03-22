shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






PM Modi Record: 8,931 दिन पूरे कर PM मोदी बने सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले सरकार प्रमुख, चामलिंग को छोड़ा पीछे

Advertiesment
pm modi
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 22 Mar 2026 (15:18 IST) Updated Date: Sun, 22 Mar 2026 (15:20 IST)
google-news
देश की राजनीति में रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख पद पर बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ दिया। 
ALSO READ: Iran Missile Attack: एक रात में 9 देशों पर ईरान के हमले, कतर-UAE-सऊदी-बहरीन में मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक से मचा हड़कंप
नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। वे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार लंबे समय तक पद पर बने रहना भारतीय राजनीति में एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है।
 ALSO READ: Middle East संकट के बीच भारत सतर्क: अमेरिका से LPG लेकर मंगलुरु पहुंचा जहाज, सरकार ने पोर्ट चार्ज माफ किए
 
जानकारी के अनुसार पवन कुमार चामलिंग ने कुल 8,930 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए देश में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बनाया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,931 दिन पूरे कर इस रिकॉर्ड को पार कर लिया है और नया इतिहास रच दिया है। 22 मार्च की तारीख इस कारण खास मानी जा रही है, क्योंकि इसी दिन के साथ पीएम मोदी का कार्यकाल कुल दिनों के हिसाब से सबसे लंबा हो गया।   Edited by : Sudhir Sharma
 
 
 
 
 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Weather Alert: 23-25 मार्च तक मौसम बदलेगा, कई राज्यों में बारिश-ओलावृष्टि, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels