PM Modi Record: 8,931 दिन पूरे कर PM मोदी बने सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले सरकार प्रमुख, चामलिंग को छोड़ा पीछे

देश की राजनीति में रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख पद पर बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ दिया।

नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। वे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार लंबे समय तक पद पर बने रहना भारतीय राजनीति में एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार पवन कुमार चामलिंग ने कुल 8,930 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए देश में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बनाया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,931 दिन पूरे कर इस रिकॉर्ड को पार कर लिया है और नया इतिहास रच दिया है। 22 मार्च की तारीख इस कारण खास मानी जा रही है, क्योंकि इसी दिन के साथ पीएम मोदी का कार्यकाल कुल दिनों के हिसाब से सबसे लंबा हो गया। Edited by : Sudhir Sharma