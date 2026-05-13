कैसे हुई प्रतीक यादव की मौत? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाया, खून के थक्के जमे, शरीर पर चोट के भी निशाना

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, सुबह लगभग 4:55 बजे प्रतीक यादव के आवास से आपातकालीन कॉल प्राप्त हुई थी। मेडिकल टीम तत्काल उनके घर पहुंची, लेकिन तब तक प्रतीक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। उन्हें आनन-फानन में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ सुबह 5:55 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि प्रतीक यादव के शरीर पर घाव के निशान भी पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ये निशान मृत्यु से कुछ समय पहले के हैं। इन निशानों ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनकी जांच की जा सकती है।