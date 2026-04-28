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Weather Forecast : तपती लू से राहत के आसार, कई राज्यों में होगी प्री मानसून बारिश

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Pre-monsoon showers likely in several states
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (13:37 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (13:41 IST)
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Weather Update News : दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में धूलभरी आंधी चली है। राजस्थान के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश देखी गई है। तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है लेकिन आज से पंजाब, हरियाणा के साथ-साथ राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश होने की संभावना है। इन सभी राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।
 
दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में धूलभरी आंधी चली है। राजस्थान के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश देखी गई है। तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है लेकिन आज से पंजाब, हरियाणा के साथ-साथ राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश होने की संभावना है।
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इन सभी राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कल से दक्षिण भारत में भी बारिश शुरू होगी तथा वहां भी गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। यह बारिश की गतिविधियों मई के शुरुआत तक जारी रहेगी। पहाड़ों पर भी रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है।
 
राजस्थान और पंजाब से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक तेज हवाओं और मेघ गर्जना के साथ बारिश जल्दी ही शुरू हो सकती है। 28 अप्रैल से 1 मई तक देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है।
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तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक सहित केरल और आंतरिक तमिलनाडु में भी बहुत अच्छी बारिश की संभावना है, जिससे वहां का तापमान भी गिर सकता है। वहीं पहाड़ों पर रुक-रुक कर के बारिश की गतिविधियां एक या दो मई तक जारी रहेंगी। गुजरात का मौसम शुष्क बना रहेगा, महाराष्ट्र में भी केवल विदर्भ में ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, जिससे शेष महाराष्ट्र गर्म और शुष्क बना रह सकता है।

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