Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में माघ मेला की तैयारियां अंतिम चरण में

Advertiesment
हमें फॉलो करें Preparations for Magh Mela in Uttar Pradesh are in their final stages

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ (उप्र) , बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (18:00 IST)
- मुख्य सचिव ने प्रतीक चिन्ह के अनावरण, सेक्टरवार रंग योजना और अवसंरचनात्मक सुधारों पर बैठक में की चर्चा
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित माघ मेला संपन्न कराने की तैयारी
- 7 सेक्टर्स और 7 पॉन्टून पुलों को 7 ऊर्जा चक्रों के रंगों से सजाया जाएगा
- हर क्षेत्र में माघ मेला का प्रतीक चिन्ह किया जाएगा अंकित
Magh Mela Uttar Pradesh News : महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद अब राज्य सरकार माघ मेला 2026 को भी अभूतपूर्व, व्यवस्थित और सौंदर्यपूर्ण स्वरूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में माघ मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अभी हाल ही में मुख्य सचिव के समक्ष प्रतीक चिन्ह का अनावरण, सेक्टरवार रंग योजना और अवसंरचनात्मक सुधारों पर विशेष चर्चा हुई थी। इस बार अनुमानित है कि प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम पर पवित्र स्नान करेंगे, जिनमें प्रतिदिन आने वाले लाखों कल्पवासी भी शामिल होंगे।
 
7 सेक्टर्स, 7 ऊर्जा चक्रों के रंग
पूरा मेला क्षेत्र रंग-समन्वित थीम पर आधारित होगा। हर सेक्टर एकरूपता का अनुभव कराएगा। मेले को सुसंगत और आकर्षक रूप देने के लिए सातों सेक्टर्स और सात पॉन्टून पुलों को 'सात ऊर्जा चक्रों' के अनुरूप रंगों से सजाया जाएगा। हर सेक्टर की चहारदीवारी पर 3 फुट चौड़ी सीमांकन पट्टी बनाई जाएगी, जिससे मेले का आकार दृष्टिगत रूप से स्पष्ट, व्यवस्थित और सुंदर दिखाई देगा। सभी सेक्टर्स में उत्तर प्रदेश सरकार और माघ मेला 2026 का प्रतीक चिन्ह अंकित होगा।
ALSO READ: कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर किसानों को सशक्त कर रही योगी सरकार
चेंजिंग रूम होंगे अधिक सुविधाजनक
विभिन्न घाटों पर उपलब्ध चेंजिंग रूम भी सेक्टरवार रंग योजना के अनुरूप तैयार किए जाएंगे। पहले की तुलना में दोगुनी क्षमता, रंग योजनाओं से मेल खाते हुए होंगे। अब 2 यूनिट में 2 के स्थान पर 4 लोग एक साथ सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। इससे भीड़ प्रबंधन अधिक सुचारू और सुविधाजनक होगा तथा मेले की एकरूपता कायम रहेगी।
 
पॉन्टून पुलों पर बढ़ेगी सौंदर्य और सुरक्षा
सातों पॉन्टून पुलों को इंद्रधनुषी सात रंगों से सजाया जाएगा। पुलों पर लगे लाइट, पोलों पर एलईडी लाइटें धार्मिक चिन्हों के साथ प्रदर्शित होंगी, जो दिन और रात दोनों समय आकर्षण का केंद्र रहेंगी। हर पुल पर रंग अनुरूप झंडे लगाए जाएंगे।यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलों पर कैनोपी का निर्माण किया जाएगा।
ALSO READ: घुसपैठियों के खात्मे के लिए योगी सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक प्लान
मुख्यमंत्री योगी का विश्वस्तरीय अनुभव देने पर फोकस
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि माघ मेला 2026 न केवल धार्मिक भावना का प्रतीक हो, बल्कि साफ-सफाई, सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा सुविधाओं और आधुनिक अवसंरचना के मामले में भी देशभर के मेले आयोजनों के लिए एक आदर्श बने। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में मेला प्रशासन श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित, व्यवस्थित, आध्यात्मिक और विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने में जुट गया है।
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

साल 2025 में गूगल पर सबसे अधिक सर्च हुआ क्रिकेट, इन टूर्नामेंटस् की बदौलत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels