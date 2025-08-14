Hanuman Chalisa

सेना ने सीमापार आतंकी ठिकाने तबाह किए, ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम हमले का जवाब दिया, राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (22:32 IST)
President Draupadi Murmu News : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के तहत जिन बदलावों की परिकल्पना की जा रही है उनके बल पर भारत एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर देश के नाम अपने संबोधन में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए ‘फिडे महिला विश्व कप’ फाइनल मैच में भारत की दो खिलाड़ी दिव्या देशमुख (विजेता) और कोनेरू हम्पी (उप विजेता) आमने-सामने थीं। उन्होंने उल्लेख किया कि देश के युवा, खेल-जगत में अपनी पहचान बना रहे हैं।
 
राष्ट्रपति ने कहा, उदाहरण के लिए शतरंज में अब भारत के युवाओं का जैसा वर्चस्व है वैसा पहले कभी नहीं था। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 में निहित दृष्टिकोण के अनुरूप, हम ऐसे आमूल बदलावों की परिकल्पना कर रहे हैं जिनके बल पर, भारत एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा।
मुर्मू् ने कहा, हमारी बेटियां हमारा गौरव हैं। वे प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहित हर क्षेत्र में अवरोधों को पार करके आगे बढ़ रही हैं। खेल-कूद को उत्कृष्टता, सशक्तीकरण और क्षमताओं का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। उन्होंने कहा, विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए ‘फिडे महिला विश्व कप’ का फाइनल मैच, 19 वर्ष की भारत की एक बेटी और 38 वर्ष की एक भारतीय महिला के बीच खेला गया। यह उपलब्धि पीढ़ी-दर-पीढ़ी हमारी महिलाओं में विद्यमान विश्व-स्तर की सतत उत्कृष्टता को रेखांकित करती है।
 
राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि रोजगार में भी लैंगिक असमानता कम हो रही है तथा ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ से महिला सशक्तीकरण अब केवल एक नारा न रहकर यथार्थ बन गया है। उन्होंने कहा, हमारे युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिल गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से दूरगामी बदलाव किए गए हैं। शिक्षा को जीवन-मूल्यों से तथा कौशल को परंपरा के साथ जोड़ा गया है।
उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभाओं की ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करके, हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा, मुझे विश्वास है कि शुभांशु शुक्ला की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा ने एक पूरी पीढ़ी को ऊंचे सपने देखने की प्रेरणा दी है। यह अंतरिक्ष यात्रा भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम ‘गगनयान’ के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। 
 
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की राह पर है और 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। मुर्मू ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, महंगाई नियंत्रण में है और निर्यात बढ़ रहा है।
 
राष्ट्रपति ने कहा, विदेशी शासन के लंबे वर्षों के बाद, स्वतंत्रता के समय भारत भीषण गरीबी में था। लेकिन उसके बाद के 78 वर्षों में हमने सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है। भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की राह पर है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में, भारत की उपलब्धियां और भी उल्लेखनीय हैं। पिछले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बन गया। मुर्मू ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में तनाव के बावजूद, घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। मुद्रास्फीति काबू में है। निर्यात बढ़ रहा है। सभी प्रमुख संकेतक अर्थव्यवस्था की मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं।
 
उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर उपलब्धियों का श्रेय सूझबूझ के साथ किए गए सुधारों, कुशल आर्थिक प्रबंधन, किसानों की कड़ी मेहनत और समर्पण को दिया। मुर्मू ने कहा, सामाजिक क्षेत्र में किए गए उपायों के साथ चौतरफा आर्थिक वृद्धि ने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर कर दिया है। अमृत काल में राष्ट्र के आगे बढ़ने के साथ, मैं देखती हूं कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे रहे हैं।
 
राष्ट्रपति ने कहा कि बेहतर राजकाज के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। सरकार गरीबों और उन लोगों के लिए भी कल्याणकारी उपायों की एक श्रृंखला चला रही है जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं, लेकिन अब भी असुरक्षित हैं।
उन्होंने कहा, आय असमानता कम हो रही है। क्षेत्रीय असमानताएं भी दूर हो रही हैं। कमजोर आर्थिक प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाले राज्य और क्षेत्र अब अपनी वास्तविक क्षमता दिखा रहे हैं और अग्रणी देशों के साथ कदम मिला रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उद्योग प्रमुखों, लघु और मझोले उद्योगों और कारोबारियों ने हमेशा ‘कुछ कर गुजरने की भावना’ का प्रदर्शन किया है। जरूरत धन सृजन के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की थी।
उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे के विकास की बात करें तो यह साफ दिखाई देता है। इस संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार और भारतीय रेलवे की नई तरह की ट्रेनों और डिब्बों की शुरुआत का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विशेष रूप से कश्मीर घाटी में रेल संपर्क का उद्घाटन एक बड़ी उपलब्धि है। यह व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा और नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत करेगा। कश्मीर में इंजीनियरिंग का यह चमत्कार भारत के लिए एक मील का पत्थर है। (इनपुट भाषा)
