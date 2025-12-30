राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर हमले से प्रधानमंत्री मोदी चिंतित, दोनों पक्षों को दी नसीहत

दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने आज सुबह मुझे इस हमले के बारे में बताया। मैं यह सुनकर बहुत गुस्से में था। किसी देश के नेता के आवास पर हमला करना बहुत गलत है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हो सकता है कि यह हमला हुआ ही न हो। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि पुतिन के आवास पर हमले की कहानी सिर्फ कीव पर हमला करने और उन्हें सही ठहराने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि रूस खुद युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने से इनकार कर रहा है, जबकि यूक्रेन हमेशा कूटनीतिक रास्ते पर कायम है।