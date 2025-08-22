Dharma Sangrah

PM मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ की कोलकाता मेट्रो की सवारी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कोलकाता , शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (22:29 IST)
Prime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता में 3 मेट्रो रेल मार्गों का उद्घाटन करने के बाद जेस्सोर रोड स्टेशन पर ट्रेन में सवार होकर 6 किलोमीटर लंबे जय हिंद बिमान बंदर-नोआपारा मार्ग पर मेट्रो की सवारी की। मोदी ने सफर के दौरान स्कूली बच्चों से बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मोदी के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे।
 
मोदी ने सफर के दौरान स्कूली बच्चों से बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। इसके बाद वे जय हिंद विमान बंदर (शहर हवाई अड्डा) स्टेशन गए, जहां उन्हें सुविधाओं का अवलोकन कराया गया और फिर वे जेस्सोर रोड स्टेशन लौट आए।
ALSO READ: PM मोदी ने कोलकाता में 3 नए मेट्रो रेल मार्गों को दिखाई हरी झंडी
हवाई अड्डा स्टेशन और जेस्सोर रोड स्टेशन के बीच की दूरी लगभग दो किलोमीटर है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मोदी के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। (भाषा)
फोटो सौजन्‍य : टि्वटर/एक्स

