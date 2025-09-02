फिर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, RJD और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दी गई

माताओं-बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए एनडीए सरकार दिन-रात काम कर रही है। आज बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कर गौरवान्वित हूं। https://t.co/381gpeg2oX — Narendra Modi (@narendramodi) September 2, 2025

राजद के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी : उन्होंने कहा कि मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मेरी मां ने पूरे परिवार को गरीबी में पाला है। उन्होंने मुझसे मां भारती की सेवा करने के लिए कहा। मोदी ने कहा कि मेरी मां को जब गाली दी गई तो बिहार की हर मां को बुरा लगा होगा। जब बिहार में आरजेडी सत्ता में थी तब वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। अपराधी बेलगाम थे। मां को गाली नहीं सहेंगे। उन्होंने कहा कि माताओं-बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए एनडीए सरकार दिन-रात काम कर रही है। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कर गौरवान्वित हूं।