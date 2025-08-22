PM मोदी ने कोलकाता में 3 नए मेट्रो रेल मार्गों को दिखाई हरी झंडी

Prime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता में 3 नए मेट्रो रेल मार्गों का उद्घाटन किया, जिनमें यहां नेताजी सुभाषचंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सीधी सेवा भी शामिल है। नए खंडों से कोलकाता की सड़कों पर भीड़भाड़ कम होने और लाखों लोगों के दैनिक आवागमन में बदलाव आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी थे।