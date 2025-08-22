ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






PM मोदी ने कोलकाता में 3 नए मेट्रो रेल मार्गों को दिखाई हरी झंडी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Prime Minister Narendra Modi inaugurates 3 new metro rail routes in Kolkata

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कोलकाता , शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (18:17 IST)
Prime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता में 3 नए मेट्रो रेल मार्गों का उद्घाटन किया, जिनमें यहां नेताजी सुभाषचंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सीधी सेवा भी शामिल है। नए खंडों से कोलकाता की सड़कों पर भीड़भाड़ कम होने और लाखों लोगों के दैनिक आवागमन में बदलाव आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी थे।
ALSO READ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, नेहरू युग के पाप धो रही है सरकार
‘ग्रीन’, ‘यलो’ और ‘ऑरेंज’ लाइनों में फैला 13.61 किलोमीटर लंबा नेटवर्क, शहर की मेट्रो यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि नए खंडों से कोलकाता की सड़कों पर भीड़भाड़ कम होने और लाखों लोगों के दैनिक आवागमन में बदलाव आने की उम्मीद है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इसराइल की हमास को चेतावनी, शर्तें मान लो नहीं तो खुल जाएंगे नरक के द्वार

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels