विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बोले पीएम मोदी, देश को एकजुट रखने वाले सद्भाव को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी

India observes #PartitionHorrorsRemembranceDay, remembering the upheaval and pain endured by countless people during that tragic chapter of our history. It is also a day to honour their grit...their ability to face unimaginable loss and still find the strength to start afresh.… — Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2025

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने गुरुवार को कहा कि हर साल 14 अगस्त को मनाए जाने वाले 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' (Partition Memorial Day) देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सद्भाव के बंधन को मजबूत करने की लोगों की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। मोदी ने लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर करने वाली अकथनीय पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि यह दिन भारत को उस उथल-पुथल एवं दर्द की याद दिलाता है, जो देश के इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों ने झेला था।