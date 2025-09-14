Dharma Sangrah

प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा आज, 18530 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

हमें फॉलो करें Prime Minister Narendra Modi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गुवाहाटी , रविवार, 14 सितम्बर 2025 (10:03 IST)
Prime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को असम के दरांग और गोलाघाट जिलों में 18530 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे।प्रधानमंत्री दरांग मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ मंगलदई कस्बे में एक नर्सिंग कॉलेज और एक जीएनएम स्कूल की आधारशिला रखेंगे। इन स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं पर कुल 570 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रिंग रोड परियोजना की अनुमानित लागत 4530 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री 2.9 किलोमीटर लंबे नारेंगी-कुरुवा पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी अनुमानित लागत 1200 करोड़ रुपए है।
 
अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री दरांग मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ मंगलदई कस्बे में एक नर्सिंग कॉलेज और एक जीएनएम स्कूल की आधारशिला रखेंगे। इन स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं पर कुल 570 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 2.9 किलोमीटर लंबे नारेंगी-कुरुवा पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी अनुमानित लागत 1,200 करोड़ रुपए है। इसके अलावा वे 118.5 किलोमीटर लंबी गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे, जिसके तहत असम के कामरूप और दरांग जिलों को मेघालय के री भोई से जोड़ा जाएगा।
रिंग रोड परियोजना की अनुमानित लागत 4,530 करोड़ रुपए है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलदाई में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुबह 11.30 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री असम के दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को गुवाहाटी पहुंचकर भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे।
 
अधिकारियों ने बताया कि बाद में, मोदी गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहां वह 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नवनिर्मित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि वे 7,230 करोड़ रुपए की ‘पेट्रो फ्लूइडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकर यूनिट’ की आधारशिला भी रखेंगे, जो 360 केटीपीए प्रोपलीन का उत्पादन करेगी।
नुमालीगढ़ में कार्यक्रम दोपहर 2.15 बजे शुरू होगा। मोदी मंगलदाई और नुमालीगढ़ में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री रविवार शाम जोरहाट हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए रवाना होंगे।
(इनपुट एजेंसी)
