मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, असम में बोले PM मोदी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 14 सितम्बर 2025 (13:44 IST)
Prime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, मुझे कितनी भी गालियां दें, लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है। मेरे भगवान के पास जाकर मेरी आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी, यही मेरे मालिक हैं, पूजनीय हैं, 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल हैं। मोदी ने कहा, भारत ने पाकिस्तान की आतंकी साजिशों का ऐसा करारा जवाब दिया कि हमारी ताकत की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने असम में 18530 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, एक जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल है।
 
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने पाकिस्तान की आतंकी साजिशों का ऐसा करारा जवाब दिया कि हमारी ताकत की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। ऑपेरशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकी मंसूबो को देश ने ऐसा जवाब दिया कि भारत की ताकत की गूंज पूरी दुनिया तक गई है। हमने दिखा दिया कि भारत का दुश्मन किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहेगा।
मोदी ने कहा, मुझे भारत रत्न सुधाकंठा भूपेन हजारिका के सम्मान में आयोजित एक बहुत बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद पंडित नेहरू ने जो कहा, वो उत्तर पूर्व के लोगों के घाव आज भी नहीं भरे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल मेरा असम का पहला दौरा था। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ी सफलता थी। आज मां कामाख्या की इस धरती पर आकर मुझे एक अलग ही पवित्र अनुभूति हो रही है।
उन्होंने आगे कहा, 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद पंडित नेहरू ने जो कहा, वो उत्तर पूर्व के लोगों के घाव आज भी नहीं भरे हैं। उस घाव पर कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी नमक छिड़कने का काम कर रही है। पाकिस्तान के आतंकी मंसूबो को देश ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी पूर्व की है, उत्तर पूर्व की है। उत्तर पूर्वी राज्यों के चमकने का समय आ गया है। किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी की अहम भूमिका होती है। हमारी सरकार उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए समर्पित है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित सबसे बड़ा है। कांग्रेस देशहित की कभी परवाह नहीं करती है।
