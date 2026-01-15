मकर संक्रांति पर PM मोदी ने गायों को खिलाया चारा, देशवासियों को दी शुभकामनाएं, तस्‍वीरें हुई वायरल

Prime Minister Narendra Modi : पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम है। लोग दान-पुण्य कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पावन अवसर पर आज अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया और उन्‍हें दुलार भी किया। इस दौरान गायों को पारंपरिक त्योहार के अनुरूप सजावटी वस्त्रों से सजाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गायों को चारा खिलाते तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।





कई लोग मानते हैं कि मकर संक्रांति पर गाय को चारा खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार आने लगता है। इसे हर साल सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है।





देशवासियों को दीं शुभकामनाएं : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति पर बल देते हुए कहा कि मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं की समृद्धि को दर्शाता है और सद्भाव, समृद्धि एवं एकजुटता की भावना का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि तिल और गुड़ की मिठास सभी के जीवन में प्रसन्‍नता और सफलता लाएगी। साथ ही, उन्‍होंने राष्ट्र के कल्याण के लिए सूर्य देव का आशीर्वाद भी मांगा।

