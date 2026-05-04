पश्चिम बंगाल में भाजपा की बंपर जीत पर क्या बोले PM मोदी

প্রজন্মের পর প্রজন্মের অগণিত কার্যকর্তার প্রচেষ্টা এবং সংগ্রাম ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির এই রেকর্ড জয় সম্ভব হতো না। আমি তাঁদের সকলকে অভিবাদন জানাচ্ছি। বছরের পর বছর ধরে, তাঁরা প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে, মাঠে নেমে কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং আমাদের উন্নয়নের এজেন্ডার বিষয়ে… — Narendra Modi (@narendramodi) May 4, 2026

साल-दर-साल उन्होंने विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष किया है, क्षेत्र में कड़ी मेहनत की है और हमारे विकास एजेंडे के बारे में बात की है। वे हमारी पार्टी की ताकत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 2026 का पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव अविस्मरणीय रहेगा। जनता की शक्ति और भाजपा की सुशासन की राजनीति विजयी हुई है। मैं पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति को नमन करता हूं।लोगों ने भाजपा को अभूतपूर्व जनादेश दिया है, और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल के लोगों के सपनों और आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए अवसर और सम्मान सुनिश्चित करेगी।