Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पश्चिम बंगाल में भाजपा की बंपर जीत पर क्या बोले PM मोदी

Advertiesment
Prime Minister Narendra Modi's statement on BJP's bumper victory in assembly elections
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 04 May 2026 (18:36 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (18:54 IST)
google-news
Prime Minister Narendra Modi : पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है। सबसे ज्यादा खास बंगाल की जीत है। भाजपा कार्यकर्ता इस बड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्‍ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पीढ़ियों से अनगिनत कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों और संघर्ष के बिना पश्चिम बंगाल में भाजपा की यह ऐतिहासिक जीत संभव नहीं होती। मैं उनमें से प्रत्येक को सलाम करता हूं।

पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है। सबसे ज्यादा खास बंगाल की जीत है। भाजपा कार्यकर्ता इस बड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्‍ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पीढ़ियों से अनगिनत कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों और संघर्ष के बिना पश्चिम बंगाल में भाजपा की यह ऐतिहासिक जीत संभव नहीं होती। मैं उनमें से प्रत्येक को सलाम करता हूं।
ALSO READ: पश्चिम बंगाल 2026: ममता बनर्जी का ‘अभेद्य किला’ कैसे ढहा, क्या 'अभिषेक बनर्जी फैक्टर' बना टर्निंग पॉइंट?
साल-दर-साल उन्होंने विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष किया है, क्षेत्र में कड़ी मेहनत की है और हमारे विकास एजेंडे के बारे में बात की है। वे हमारी पार्टी की ताकत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 2026 का पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव अविस्मरणीय रहेगा। जनता की शक्ति और भाजपा की सुशासन की राजनीति विजयी हुई है। मैं पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति को नमन करता हूं।

लोगों ने भाजपा को अभूतपूर्व जनादेश दिया है, और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल के लोगों के सपनों और आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए अवसर और सम्मान सुनिश्चित करेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं असम के लोगों के बीच चौबीस घंटे के प्रयासों के लिए सभी भाजपा-एनडीए कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूं। यह सराहनीय है कि पिछले दशक में हमारी पार्टी और गठबंधन किस तरह आगे बढ़े हैं। उनके प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारा सकारात्मक एजेंडा लोगों के साथ जुड़ गया है।
ALSO READ: केरल में UDF की ऐतिहासिक जीत, LDF का सफाया; BJP ने भी बढ़ाया जनाधार
इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। इस दौरान वो भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा मुख्यालय पर जश्न की तैयारियां चल रही हैं। भाजपा के कई नेता यहां पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम चुनाव में भाजपा की तीसरी बार प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि असम ने एक बार फिर BJP-NDA को अपना आशीर्वाद दिया है।
ALSO READ: क्या भाजपा की रणनीति के आगे सिमट रहें हैं देश के क्षेत्रीय दल?
उन्होंने कहा कि असम विधानसभा चुनावों में BJP-NDA की जीत, विकास पर हमारे गठबंधन के जोर और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के हमारे प्रयासों के प्रति अटूट समर्थन को दर्शाती है। मैं असम की अपनी बहनों और भाइयों का इस जबरदस्त जनादेश के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं उन्हें यह भी भरोसा दिलाता हूं कि हम राज्य के कायाकल्प के लिए लगातार काम करते रहेंगे।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कंगना रनौत-राहुल गांधी शादी की अफवाह वायरल, जानिए सच क्या है

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels