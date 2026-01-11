PM मोदी बोले- भारत पर है पूरी दुनिया की नजर, देश बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (Vibrant Gujarat Regional Conference) को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत में महंगाई कंट्रोल में है। भारत में किसानों की पैदावार यानी कृषि उत्पादन नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम दुनिया के टॉप 3 में शामिल हो गए हैं। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।