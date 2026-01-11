Dharma Sangrah

PM मोदी बोले- भारत पर है पूरी दुनिया की नजर, देश बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था

राजकोट (गुजरात) , रविवार, 11 जनवरी 2026 (19:01 IST)
Prime Minister Narendra Modi : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (Vibrant Gujarat Regional Conference) को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत में महंगाई कंट्रोल में है। भारत में किसानों की पैदावार यानी कृषि उत्पादन नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम दुनिया के टॉप 3 में शामिल हो गए हैं। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।
मोदी ने कहा, भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम दुनिया के टॉप 3 में शामिल हो गए हैं। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ऐसे में अमेरिका हो या चीन भारत को नजरअंदाज करना अब किसी के बस की बात नहीं है। भारत से दुनिया की उम्मीद आगे बढ़े रही है।

उन्होंने कहा कि हालिया आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं और देश आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोदी ने कहा, बीते वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है और इसमें गुजरात की, आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा उपभोक्ता बन गया है। UPI आज दुनिया का नंबर-1 रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ती में 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर क्षेत्र में नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म।
