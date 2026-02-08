Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया दौरा हुआ पूरा, दोनों देशों ने इन समझौतों पर लगाई मुहर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Prime Minister Narendra Modi's visit to Malaysia

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 8 फ़रवरी 2026 (23:51 IST)
Prime Minister Narendra Modi's visit to Malaysia : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मलेशिया यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों में एक नई ऊर्जा भर दी है। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच हुई ऐतिहासिक वार्ता के बाद कई समझौतों पर मुहर लगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल के अनुसार, ये समझौते न केवल व्यापार और तकनीक, बल्कि आम लोगों की सहूलियत और सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर किए गए हैं। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत को अहम व्यापारिक साझेदार बताते हुए दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों को याद किया और प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बताया।

खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मलेशिया यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों में एक नई ऊर्जा भर दी है। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच हुई ऐतिहासिक वार्ता के बाद कई समझौतों पर मुहर लगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल के अनुसार, ये समझौते न केवल व्यापार और तकनीक, बल्कि आम लोगों की सहूलियत और सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर किए गए हैं।
ALSO READ: PM मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता : योगी आदित्यनाथ
मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत को अहम व्यापारिक साझेदार बताते हुए दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों को याद किया और प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बताया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण रिश्ते को रक्षा, उर्जा, व्यापार, मैन्यूफैक्चरिंग से लेकर सेमीकंडक्टर जैसे अहम सेक्टरों में मजबूती से विस्तार देने की घोषणा की है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने कठोर शब्दों में आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-मलेशिया संबंधों को विशेष बताते हुए कहा, हम रणनीतिक विश्वास के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
ALSO READ: भारत-अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क फाइनल: पीएम मोदी बोले—किसान, MSME और स्टार्टअप को बड़ा फायदा
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा साझेदारी को भी आगे बढाएंगे। द्विपक्षीय व्यापार के लिए आपसी मुद्राओं रुपए-रिंगिट के उपयोग के फैसले को भी मलेशियाई प्रधानमंत्री ने उल्लेखनीय बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए मलेशिया के समर्थन की बात दोहराई।

इस तरह दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिन्हें द्विपक्षीय रिश्तों को और गहरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को विकास के भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। उन्होंने मलेशिया में करीब 30 लाख भारतीय मूल के लोगों की मौजूदगी को दोनों देशों के रिश्तों की बड़ी ताकत बताया और तमिल भाषा व संस्कृति की वैश्विक पहचान का जिक्र किया।
ALSO READ: पोलैंड के मंत्री ने खोला राज, पीएम मोदी ने किस तरह यूक्रेन पर परमाणु हमला रोका?
प्रधानमंत्री मोदी ने कारोबार को आसान बनाने के लिए भारत में हुए सुधारों और स्थिर नीति माहौल की जानकारी देते हुए मलेशियाई कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एआई और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में मौके तलाशने का न्योता दिया।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एआई के ज़रिए बच्चों की 'डीपफ़ेक' यौन सामग्री में उछाल, UNICEF की चेतावनी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels