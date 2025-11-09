उत्तराखंड के 25 साल, पीएम मोदी ने अटल को किया याद, राज्य को दी 8157 करोड़ की सौगात

Biodata Maker

हमें फॉलो करें Prime Minister Narendra Modi's visit to Uttarakhand

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , रविवार, 9 नवंबर 2025 (13:49 IST)
PM Modi in Uttarakhand : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह में राज्य को 8157 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि अटल जी ने राज्य के लोगों का सपना पूरा किया। 25 साल पहले जब उत्तराखंड नया-नया बना था, तब चुनौतियां कम नहीं थीं। संसाधन सीमित थे, बजट छोटा था, आय के स्रोत कम थे, और ज्यादातर जरूरतें केंद्र की सहायता से पूरी होती थीं। आज उत्तराखंड की तस्वीर बदल चुकी है। 
उन्होंने कहा कि आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है, तो मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि यह उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट 4 हज़ार करोड़ रुपए का था, आज यह बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन चार गुना बढ़ चुका है। पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई दोगुनी हो चुकी है। पहले यहां 6 महीने में लगभग 4,000 यात्री हवाई जहाज से आते थे, आज एक दिन में 4,000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। इन 25 वर्षों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। पहले यहां सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, आज 10 मेडिकल कॉलेज हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले, तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहां के मंदिर, आश्रम, योग के सेंटर... इन्हें हम ग्लोबल सेंटर से जोड़ सकते हैं।

देवभूमि उत्तराखंड, भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर और आदि कैलाश... ऐसे तीर्थ हमारे विश्वास और आस्था के प्रतीक हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों की यात्रा पर आते हैं। उनकी यह यात्रा भक्ति का मार्ग खोलती है, साथ ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरती है।
