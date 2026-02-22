PM मोदी बोले- योगी जी के नेतृत्व में यूपी बन रहा मैन्युफैक्चरिंग हब, प्रदेश की पहचान अब विकास और ब्रह्मोस

- बेटी का अपमान करने की हिम्मत किसी में नहीं

Prime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्पष्ट कहा कि भाजपा सरकार के लिए देश का विकास और यूपी का विकास सर्वोपरि है और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है, ब्रह्मोस और मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जा रहा है। यूपी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में भी अपनी पहचान बना रहा है। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है।



