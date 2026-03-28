PM मोदी ने की सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात, जानिए पश्चिम एशिया को लेकर क्‍या हुई चर्चा?

PM Modi spoke with Saudi Prince : पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर अहम बातचीत की। दोनों के बीच मिडिल ईस्ट के वर्तमान हालातों पर गंभीर चर्चा से हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा, ऊर्जा सप्लाई और क्षेत्रीय शांति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हमलों की निंदा की और समुद्री मार्गों को खुला रखने पर जोर दिया। यह बातचीत क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने की हमलों की निंदा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर अहम बातचीत की। दोनों के बीच मिडिल ईस्ट के वर्तमान हालातों पर गंभीर चर्चा से हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा, ऊर्जा सप्लाई और क्षेत्रीय शांति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हमलों की निंदा की और समुद्री मार्गों को खुला रखने पर जोर दिया।

यह बातचीत क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। मैंने क्षेत्रीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की भारत की निंदा को दोहराया।

Spoke with Crown Prince and PM of Saudi Arabia, HRH Prince Mohammed bin Salman and discussed the ongoing conflict in West Asia.



I reiterated India’s condemnation of attacks on regional energy infrastructure.



We agreed on the need to ensure freedom of navigation and keeping… — Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2026

किस बात पर सहमत हुए PM मोदी और सऊदी प्रिंस? हम इस बात पर सहमत हुए कि नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और शिपिंग लाइनों को खुला और सुरक्षित रखना आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बातचीत में यह भी चर्चा हुई कि कैसे विभिन्न देश मिलकर इस संकट का समाधान निकाल सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से दुनियाभर में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है पश्चिम एशिया? पश्चिम एशिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक काम करते हैं। इसके साथ ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए उनके निरंतर समर्थन हेतु प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें धन्यवाद दिया।

28 फरवरी से शुरू हुआ था संघर्ष ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध की वजह से खाड़ी देशों में तनाव चरम पर है। इस जंग को छिड़े आज एक महीना हो गया, लेकिन अभी भी इसके थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की यह बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम एशिया संकट को लेकर कई वैश्विक नेताओं से बात कर चुके हैं।

Edited By : Chetan Gour