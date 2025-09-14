Dharma Sangrah

असम में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, बोले- सेना के बजाए आतंकियों का समर्थन कर रही

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मंगलदई (असम) , रविवार, 14 सितम्बर 2025 (15:21 IST)
Prime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की सेना का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। मोदी ने असम में दारंग जिले के मंगलदई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर घुसपैठियों और राष्ट्र-विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भाजपा घुसपैठियों को जमीन हड़पने नहीं देगी और न ही जनसांख्यिकी बदलने की उनकी साजिश को कामयाब होने देगी।
 
मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस भारतीय सेना का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकवादियों का समर्थन करती है। कांग्रेस ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने वाले हमारे सशस्त्र बलों का समर्थन करने के बजाय घुसपैठियों और राष्ट्र-विरोधी ताकतों को बचाने में लगी रही।
ALSO READ: फिर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, RJD और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दी गई
मोदी ने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सफल हुआ है और इस पावन भूमि पर आकर उन्हें गौरव महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया, 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान जवाहरलाल नेहरू द्वारा असम के लोगों को दिए गए घाव अभी तक नहीं भरे हैं।
 
उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अतिक्रमण की गई भूमि से घुसपैठियों को बाहर निकालने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशंसा की कि किसान अब इन भूखंडों पर खेती कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा घुसपैठियों को जमीन हड़पने, महिलाओं और लड़कियों का अपमान करने और जनसांख्यिकी बदलने की साज़िश नहीं करने देगी, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
मोदी ने कहा कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हज़ारिका का कांग्रेस द्वारा किए गए अपमान पर दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार भारत रत्न भूपेन हजारिका जैसे असम के महान सपूतों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
 
मोदी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने दशकों तक असम पर शासन किया, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल तीन पुल बनाए, जबकि भाजपा नीत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में छह ऐसे पुल बनाए हैं। प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है और असम की विकास दर 13 प्रतिशत है।
ALSO READ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, नेहरू युग के पाप धो रही है सरकार
उन्होंने कहा, यह ‘डबल इंजन’ वाली सरकार के प्रयासों से संभव हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार असम को स्वास्थ्य के केंद्र के रूप में विकसित कर रही हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने में पूर्वोत्तर की बड़ी भूमिका है। मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे व्यवसायों को मदद मिली है और युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं।
 
प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार असम की संस्कृति की रक्षा और राज्य में विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए स्वदेशी सामान खरीदने का आग्रह किया।
ALSO READ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अब तक कितने देशों से मिले सम्मान
कार्यक्रम के दौरान मोदी ने मंगलदई में 6,300 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने एक नर्सिंग कॉलेज और एक जीएनएम स्कूल के साथ-साथ दारंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की भी आधारशिला रखी।
 
अधिकारियों ने बताया कि इन स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं में कुल मिलाकर 570 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रधानमंत्री ने 1,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले 2.9 किलोमीटर लंबे नरेंगी-कुरुवा पुल और असम के कामरूप एवं दारंग जिलों तथा मेघालय के री भोई को जोड़ने वाली 118.5 किलोमीटर लंबी गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की भी आधारशिला रखी। रिंग रोड परियोजना की अनुमानित लागत 4,530 करोड़ रुपए है। (इनपुट एजेंसी)
