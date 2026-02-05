PM of India : आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे, राहुल-ममता पर Rajya Sabha में PM Modi ने साधा निशाना

क्रूर सरकार गिरावट के सभी पैमानों पर नए रिकॉर्ड बना रही

पीएम मोदी ने कहा कि TMC के साथियों ने बहुत कुछ कहा। लेकिन उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। एक क्रूर सरकार गिरावट के सभी पैमानों पर नए रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन वे हमें यहां व्याख्यान दे रहे हैं। वहां के लोगों का भविष्य अंधेरे में डूब रहा है लेकिन उन्हें (राज्य सरकार) कोई परवाह नहीं है। सत्ता में रहने के अलावा उनकी कोई आकांक्षा नहीं है। वे यहां लेक्चर दे रहे हैं। दुनिया के समृद्ध देश अपने देश से अवैध निवासियों को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन हमारे देश में, अदालतों पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे देश के युवा ऐसे लोगों को कैसे माफ कर सकते हैं जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं?