Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






प्रियंका गांधी ने मांगा नितिन गडकरी से अप्वाइंटमेंट, गडकरी ने दिया मजेदार जवाब, प्रियंका ने जोड़ लिए हाथ

Advertiesment
हमें फॉलो करें Priyanka Gandhi Nitin Gadkari

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (13:37 IST)
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रियंका गांधी ने नितिन गडकरी से अप्वाइंटमेंट मांगा और कहा कि सर आपसे अप्वाइंटमेंट नहीं मिल रहा है। इस पर नितिन गडकरी ने कहा सबके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, कभी भी आ जाइए। इस पर प्रियंका गांधी ने मुस्‍कुराते हुए हाथ जोड लिए।

दरअसल, प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नितिन गडकरी से एक आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वह जून से मंत्री से मिलने के लिए समय मांग रही हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है। इस पर गडकरी ने कहा कि वो कभी भी आ जाएं, उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है।

लोकसभा में हुआ यह रोचक वार्तालाप सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। प्रियंका ने प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री से कहा कि सर मैं आपसे जून महीने से मिलने के लिए वक्त मांग रही हूं। ताकि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात कर सकूं। इस पर गडकरी ने हंसते हुए कहा कि आज प्रश्नकाल के बाद आप आ जाइए। कभी भी आ जाइए।

मेरा दरवाजा हमेशा खुला है : गडकरी ने कहा कि अप्वाइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं है। इस पर प्रियंका ने हाथ जोड़कर मंत्री का अभिवादन किया। इसके बाद गडकरी ने प्रियंका के सवाल को लेकर कहा कि वहां भी वही समस्या है कि हिमालय के क्षेत्र में सब जगह एक ही समस्या है। उन्होंने बताया कि हमारे कंट्रैक्टर भी उससे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर हम ने स्विटजरलैंड हमने एक डील साइन किया है। ये बार-बार हिमाचल में जो लैंडस्लाइड हो रहा है। उसके पर 84 लोकेशन की पहचान की है।

हिमालय को लेकर बातचीत : गडकरी ने कहा कि ये काम स्टार्ट हुआ है। पूरे हिमालय में मेरी ये समझ थी कि हिमालय मतलब पहाड़ होता है। लेकिन मैं देखता हूं कि हिमालय मिट्टी है। हम इससे निपटने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चंडीगढ़ से मनाली साढ़े 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। काफी टनल और रोड बन गए हैं, मामला काफी अच्छा हो गया।
Edited By: Navin Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्‍या सुधरेंगे भारत-पाकिस्तान संबंध, उमर अब्दुल्ला ने दिया यह बड़ा बयान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels