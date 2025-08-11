प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत

Priyanka Gandhi Vadra missing: भाजपा के एक नेता ने वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ सोमवार को ‘गुमशुदगी’ की शिकायत दर्ज कराई। इससे एक दिन पहले कांग्रेस के एक छात्र नेता ने भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी (Union Minister Suresh Gopi) के खिलाफ भी ऐसी ही एक शिकायत दर्ज कराई थी।

भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष पल्लियारा मुकुंदन ने जिला पुलिस प्रमुख को एक शिकायत देकर आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद पिछले तीन महीनों से निर्वाचन क्षेत्र से ‘लापता’ हैं।

क्या हैं भाजपा के आरोप : मुकुंदन ने दावा किया कि प्रियंका गांधी भूस्खलन प्रभावित चूरलमाला-मुंडकई क्षेत्रों में अनुपस्थित थीं। उन्होंने उन पर निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के मुद्दों से जुड़ने में विफल रहने का आरोप लगाया, जहां मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले समूह रहते हैं।

केरल छात्र संघ (केएसयू) के जिला अध्यक्ष गोकुल गुरुवायूर ने रविवार को पुलिस में 'गुमशुदगी' की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि गोपी कुछ समय से अपने निर्वाचन क्षेत्र और जिले के लोगों के लिए 'पहुंच से बाहर' हैं।





केएसयू नेता ने दावा किया कि त्रिशूर से लोकसभा सदस्य ने पिछले तीन महीनों में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं किया है और राज्य की दो कैथोलिक नन की छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुई गिरफ्तारी पर भी चुप्पी साधे रखी है। (एजेंसी/वेबदुनिया)

