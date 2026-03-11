भारत में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया

Procedure for moving a no-confidence motion: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया। इससे पहले प्रस्ताव पर बोलते हुए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नियम सबके लिए बराबर होते हैं, स्पीकर सदन के संरक्षक होते हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव अफसोसजनक है, सदन आपसी विश्वास से चलता है। आइए जानते हैं भारत में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की प्रक्रिया क्या है?...