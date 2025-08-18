Biodata Maker

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी ट्रंप के साथ अलास्का बैठक की जानकारी, आखिर दोनों नेताओं के बी‍च क्या हुई बातचीत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 18 अगस्त 2025 (19:05 IST)
President Putin called PM Narendra Modi: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन किया और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। पुतिन ने अमेरिकी राज्य अलास्का में ट्रंप के साथ हुई बातचीत के तीन दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। अलास्का शिखर सम्मेलन यूक्रेन युद्ध रोकने पर किसी सहमति के बिना समाप्त हुआ।
 
पीएम मोदी ने क्या लिखा एक्स पर : फोन पर बातचीत के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने लगातार यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है और वह इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी पोस्ट में कहा, ‘मेरे मित्र, राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद, फोन कॉल के लिए और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी हालिया बैठक की अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए। भारत ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान-प्रदान के लिए तत्पर हूं।
 
क्या निकला बैठक का नतीजा : ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में हुई हालिया बैठक में किसी बड़े समझौते की घोषणा नहीं की गई और न ही किसी नेता ने पत्रकारों के सवालों के सीधे जवाब दिए। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर मुख्य रूप से चर्चा की। पुतिन ने कहा कि बातचीत का केंद्र यूक्रेन की स्थिति थी और उन्होंने उम्मीद जताई कि यूक्रेनी और यूरोपीय शांति प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेंगे। पुतिन ने कहा कि उनके बीच एक सहमति बन गई है, वहीं ट्रंप ने कहा कि कुछ बड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, लेकिन कुछ प्रगति हुई है।
 
हालांकि बैठक के बाद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। कुछ विश्लेषकों ने इसे ट्रंप के लिए एक झटका और पुतिन के लिए एक जीत बताया। इस बैठक के बेनतीजा रहने से भारत जैसे देशों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका ने रूस से तेल आयात करने के कारण भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही थी। दोनों नेताओं ने भविष्य में फिर से मिलने की संभावना जताई है। पुतिन ने अगली मुलाकात मॉस्को में करने का सुझाव दिया। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

