पीएम मोदी ने पुतिन को गिफ्‍ट में दी गीता, लाखों लोगों देती है प्रेरणा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (07:55 IST)
Putin in India : रूसी राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का आज दूसरा और आखिरी दिन है। यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को निजी भोज पर आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने अपने दोस्त को गीता की एक कॉपी भेंट की। ALSO READ: Putin In India : दिल्ली पहुंचने से लेकर PM मोदी के साथ डिनर तक, पुतिन के Photos देख बढ़ गई होंगी ट्रंप की धड़कन
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 'राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित गीता की एक कॉपी भेंट की। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं।' साथ में उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है जिसमें वह राष्‍ट्रपति पुतिन को गीता की प्रति भेंट करते नजर आ रहे हैं। 
 
पीएम मोदी ने आगे कहा कि अपने दोस्त, प्रेसिडेंट पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमारी बातचीत का इंतजार रहेगा। भारत-रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है, जिससे हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। ALSO READ: Putin India Visit : एक ही कार में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे PM मोदी और पुतिन, कार में दोनों नेताओं ने ली सेल्फी, क्रेमलिन का आया बयान
 
गौरतलब है कि पुतिन के भारत दौरे के दौरान उनकी पीएम मोदी के साथ जबरदस्त कैमेस्ट्री नजर आ रही है। पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़ रूसी राष्‍ट्रपति के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट से PM के लोक कल्याण मार्ग स्थित घर तक एक ही कार से सफर किया। 
edited by : Nrapendra Gupta

