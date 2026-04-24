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Raghav Chadha : राघव चड्ढा समेत 6 AAP सांसदों का BJP में जाने पर आया अरविंद केजरीवाला का रिएक्शन, अन्ना हजारे ने क्या कहा

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arvind kejriwal
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (19:46 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (20:06 IST)
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आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार दोपहर पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बड़े सियासी ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि भाजपा ने एक बार फिर पंजाबियों के साथ विश्वासघात किया है। इससे कुछ समय पूर्व राघव चड्ढा ने अपने दो सहयोगियों-  अशोक मित्तल और संदीप पाठक- के साथ घोषणा की कि वे चार अन्य सांसदों के साथ मिलकर भाजपा में शामिल होंगे।
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राघव चड्ढा ने कहा कि जिस AAP को मैंने 15 साल दिए, वे अब ईमानदार राजनीति से भटक गई है। मैं सही इंसान हूं लेकिन गलत पार्टी में हूं। आज की AAP भ्रष्ट और समझौता करने वाली बन गई है। 
उन्होंने आगे बताया कि भाजपा में विलय का फैसला राज्यसभा को भेज दिया गया है।
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क्या बोले अन्ना हजारे 

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत 6 अन्य सांसदों के पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के फैसले पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया सामने आई है। अन्ना हजारे ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। किसी के विचारों को दबाना सही नहीं है। लोकतंत्र में अलग-अलग सोच और मत होना स्वाभाविक है। विचारों में मतभेद हो सकते हैं, यही कारण है कि कुछ लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं। 
 
उन्होंने आगे कहा कि संविधान में किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखा है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर किसी को कहीं और जाना है तो वह जा सकता है। लेकिन अगर पार्टियां सही तरीके से काम करें और अंदरूनी अनुशासन बनाए रखें, तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती कि लोग पार्टी छोड़ें। Edited by: Sudhir Sharma

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