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'वोट और सरकार चोरी के बाद अब सीट चोरी': राहुल गांधी का भाजपा और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला

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rahul gandhi
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 12 Jun 2026 (10:39 IST) Updated Date: Fri, 12 Jun 2026 (10:50 IST)
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नटराजन और परिमल नथवानी का हवाला देते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर सीट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 'वोट चोरी' और 'सरकार चोरी' के बाद अब राज्यसभा चुनावों में 'सीटें चोरी' की गई है। ALSO READ: Top News 12 June: ईरान डील पर ट्रंप का बड़ा दावा, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई समेत दिनभर की 5 बड़ी खबरें
 
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 'वोट चोरी' और 'सरकार चोरी' के बाद - भाजपा-चुनाव आयोग (EC) की जुगलबंदी ने 'सीट चोरी' के जरिए मुकाबले को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है।
 
उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि देखिए अभी हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में क्या हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी ने हर एक दस्तावेज़ जमा किया था। कोई भी मामला लंबित नहीं था। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने भाजपा की एक मामूली सी आपत्ति पर उनका नामांकन रद्द कर दिया। ALSO READ: राज्यसभा चुनाव: मीनाक्षी नटराजन मामले में क्या हो सकता है? तीन संभावनाओं पर टिकी नजर
 
राहुल ने अपनी पोस्ट में कहा कि दूसरी तरफ, भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी जी ने फॉर्म पर अपना ही नाम गलत लिख दिया और कई अनिवार्य खुलासे भी छोड़ दिए। फिर भी चुनाव आयोग ने उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया। वही चुनाव आयोग। दो उम्मीदवार। एक को बिना सुनवाई के ही अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे को नियमों का पालन न करने के बावजूद इनाम दिया गया।
 
उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने मुलाकात का समय मांगा, तो चुनाव आयोग ने पहले तो हमसे बचने की कोशिश की। जब हम आखिरकार मिले, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आगे ऐसी चीजें और भी ज्यादा देखने के लिए तैयार रहिए — क्योंकि भाजपा के लिए चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा आसान चुनाव को धांधली करना है।
edited by : Nrapendra Gupta 

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