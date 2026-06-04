राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, देश की विदेश नीति को कंट्रोल कर रहा है अमेरिका

Publish Date: Thu, 04 Jun 2026 (15:35 IST)
Updated Date: Thu, 04 Jun 2026 (15:52 IST)
उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड को यहां के लोग नहीं बल्कि दिल्ली से चलने वाला 'रिमोट कंट्रोल' चला रहा है। आज हमारे सामने एक गंभीर चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आर्थिक व्यवस्था को तबाह कर दिया है। अमेरिका भारत को दबाव में ले रहा है। वह तय कर रहा है कि भारत को किस देश से तेल खरीदना चाहिए और किससे नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र की वर्तमान नीतियों के कारण देश की शिक्षा व्यवस्था और कृषि क्षेत्र गहरे संकट में हैं।
तबाह होगा हिंदुस्तान का किसान
राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के कृषि क्षेत्र को कमजोर कर दिया है। मोदी सरकार ने हिंदुस्तान का कृषि सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दिया। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार किया गया। अब अमेरिका के किसान- जो हाई टेक्नॉलजी इस्तेमाल कर खेती करते हैं, वो भारत में अपना सामान बेच पाएंगे, जिससे हमारे किसानों को बहुत नुकसान होगा। मोदी सरकार के इस कदम से हिंदुस्तान का किसान तबाह हो जाएगा।
जीएसटी से छोटे कारोबार बंद
क्यों लाई गई अग्निवीर स्कीम?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मोदी सरकार सेनाओं में अग्निवीर लेकर आई, जिसमें 4 साल सेवा देने की बात कही गई, लेकिन अगर अग्निवीर शहीद होगा तो देश उनके परिवार को सुरक्षा नहीं देगा। ये सेनाओं की नींव के खिलाफ है और हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों युवा सेना में जाते हैं और जाने का सपना देखते हैं, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी, उनके परिवारों की रक्षा की जाए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का डिफेंस बजट सेना और सैनिकों की रक्षा में न जाकर, सीधे अडानी जैसे अरबपतियों की जेब में जाए। यही कारण है कि अग्निवीर जैसा सिस्टम लाया गया।
ट्रंप के कहने पर रुका युद्ध!
हमारी फ़ौज ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से लड़ी। इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार खुलकर कहा है कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन कर युद्ध बंद करने को कहा था। इसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने उससे कहा- Yes Sir .. और फिर युद्ध रुक गया। अब सवाल है- अगर ये सेनाओं के साथ धोखा नहीं तो फिर क्या है?
edited by : Nrapendra Gupta
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