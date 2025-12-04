Festival Posters

पुतिन के भारत दौरे से पहले राहुल गांधी को याद आई परंपरा, मोदी सरकार पर बरसे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (13:13 IST)
Putin India Visit : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को रूसी राष्‍ट्रपति व्लादीमिर पुतिन की भारत यात्रा से पहले परंपरा का हवाला देते मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। 
 
रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जो भी बाहर से आते हैं, उनकी नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक होती है, यह परंपरा रही है...लेकिन आजकल यह होता कि विदेशी गणमान्य व्यक्ति आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सुझाव देती है कि नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलना चाहिए, तो यह(सरकार) उनकी नीति है।
 
राहुल गांधी ने कहा कि ये हर बार ऐसा करते हैं। संबंध तो सबके साथ है। हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं सिर्फ सरकार प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिलें।
 
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं लेकिन इस प्रोटोकॉल का उल्टा होता है। इस सरकार की सभी नीतियां इसी आधार पर हैं। वो किसी और आवाज को उठने नहीं देना चाहते हैं और किसी और का पक्ष नहीं सुनना चाहते। वो प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं।
