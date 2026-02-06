Dharma Sangrah

जनकपुरी हादसे पर राहुल ने दिल्‍ली सरकार पर साधा निशाना, बोले- असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है...

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (19:55 IST)
Delhi Janakpuri Bike Accident Case : पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से युवक की मौत पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल ने हादसे को लेकर दिल्‍ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि यह मौत नहीं बल्कि हत्या है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। राहुल ने कहा कि असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है। उन्‍होंने कहा कि हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी फिर एक युवा की जान ले गई।

राहुल ने कहा कि असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है। उन्‍होंने कहा कि हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी फिर एक युवा की जान ले गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब तक जवाबदेही नहीं होगी, तब तक कोई न कोई लालच की महामारी का अगला शिकार बनता रहेगा।
 
मृतक के परिवार ने भी दिल्ली जल बोर्ड पर लापरवाही का आरोप लगाया है और साथ ही कमल की मौत में साजिश की आशंका भी जताई है। परिवार का आरोप है कि अगर सड़क पर सुरक्षा इंतजाम होते तो यह हादसा टल सकता था। वहीं हादसे पर दिल्ली सरकार ने सख्त कार्रवाई की है।
कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड ने उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की है और राजधानी में चल रहे सभी सीवर, सड़क एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं।
हादसे के बाद दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (दोषपूर्ण हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Edited By : Chetan Gour

