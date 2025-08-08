राहुल गांधी की डिनर पॉलिटिक्स, यह दिग्गज थे शामिल, 'वोट चोरी' पर बनी प्लानिंग

Festival Posters

नई दिल्ली , शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (10:07 IST)
Rahul Gandhi Dinner Politics : लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के 25 घटक दलों नेताओं को डीनर पर बुलाया। इस अवसर पर राहुल ने कर्नाटक के बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में धांधली को लेकर प्रस्तुति दी। विपक्ष के नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के साथ-साथ वोट चोरी मॉडल का भी विरोध करने का संकल्प लिया। ALSO READ: थरूर ने किया राहुल गांधी का समर्थन, वोट चोरी पर क्या बोले?
 
राहुल गांधी के आवास '5 सुनहरी बाग रोड' पर हुए इस डीनर में इंडिया गठबंधन से जुड़े 25 दलों के नेता मौजूद थे। विपक्षी खेमे के शीर्ष नेताओं की आमने-सामने की मौजूदगी वाली बैठक एक साल बाद हुई है। उनकी ऐसी आखिरी बैठक जून, 2024 में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई थी।
 
यह दिग्गज थे शामिल : बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, राकांपा (एसपी) के प्रमुख प्रमुख शरद पवार, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, राजद के नेता तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, शिवसेना (उबाठा) के प्रमुख उद्धव ठाकरे, द्रमुक नेता तिरुचि शिवा और टी आर बालू, माकपा महासचिव एमए बेबी, भाकपा के डी राजा, भाकपा (माले) लिबरेशन के दीपांकर भट्टाचार्य और राज्यसभा सदस्य कमल हासन शामिल थे।
 
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी रात्रिभोज में मौजूद थे। इसके अलावा, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश (कांग्रेस), महुआ माजी (झामुमो), एनके प्रेमचंद्रन (आरएसपी), डिंपल यादव, रामगोपाल यादव (सपा) भी रात्रिभोज में मौजूद थे। फॉरवर्ड ब्लॉक, वीसीके, केरल कांग्रेस (एम), आईयूएमएल, के कांग्रेस (जे) के नेता भी मौजूद थे।
 
राहुल ने दिखाए वोट चोरी के सबूत : रात्रि भोज पर हुई बैठक दौरान राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग के माध्यम से भाजपा द्वारा चलाए जा रहे वोट चोरी मॉडल पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने इस पूरे खेल को समझाया कि कैसे भाजपा और निर्वाचन आयोग चुनावों में धांधली कर रहे थे। कांग्रेस ने बाद में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि चुनावी हेरफेर के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा। हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसे हर कीमत पर नष्ट होने से बचाएंगे।
क्या है इंडिया गठबंधन की प्लानिंग : राहुल गांधी मतदाता सूची में कथित धांधली के मुद्दे पर आज बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली को संबोधित करेंगे। विपक्षी नेता अगले सोमवार को राहुल गांधी द्वारा लगाए गए चुनावी धांधली और धोखाधड़ी के आरोपों के खिलाफ संसद भवन से राष्ट्रीय राजधानी स्थित निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक विरोध मार्च निकालने वाले हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में एसआईआर के खिलाफ निकाली जाने वाली यात्रा पर चर्चा की और एक सितंबर को इसके समापन के दौरान गठबंधन के सभी नेताओं को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
 
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बैठक को सकारात्मक बताया और कहा कि एसआईआर मुद्दा और राहुल गांधी द्वारा किए गए खुलासे मुख्य मुद्दा रहे। उन्होंने कहा कि यह कोई औपचारिक बैठक नहीं थी और नेताओं के बीच अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह विपक्षी दल राष्ट्रहित में संसद में एकजुट हुए हैं और सरकार को घेरा है, वही एकता बैठक में भी दिखाई दी।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया और राज्य में कुछ किताबों पर लगाए गए प्रतिबंध का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि कैसे वोट चुराए जाते हैं... हमारी चिंता (जम्मू-कश्मीर के लिए) राज्य का दर्जा है, हमने यह मुद्दा उठाया। जिस राज्य का वादा किया गया था, वह नहीं दिया गया है।
