राहुल गांधी ने नहीं फोड़ा हाइड्रोजन बम, CEC ज्ञानेश कुमार को बताया वोट चोरों का रक्षक

Aland is a constituency in Karnataka; 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Aland in the 2023 election. They're likely much higher than 6,018.



September 18, 2025

कांग्रेस नेता ने कहा कि कर्नाटक के अलंद में किसी ने 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में अलंद में कुल कितने वोट हटाए गए। ये संख्या 6,018 से कहीं ज़्यादा है, लेकिन कोई उन 6018 वोटों को हटाते हुए पकड़ा गया। वहां के बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट हटा दिया गया है, तो उसने जांच की कि उसके चाचा का वोट किसने हटाया? उसने पाया कि वोट हटाने वाला एक पड़ोसी था। उसने अपने पड़ोसी से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कोई वोट नहीं हटाया। न तो वोट हटाने वाले व्यक्ति को और न ही जिसका वोट हटाया गया था, उसे इस बारे में पता था। किसी और ताकत ने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट हटा दिया।