'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवाद

Rahul Gandhi targets Election Commission: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है, जिनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित तौर पर इस आधार पर मतदाता सूची से हटा दिया गया कि उनकी मौत हो चुकी है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर से संबंध रखने वाले कुछ लोगों ने कांग्रेस नेता से मुलाकात की।
राहुल का चुनाव आयोग से सवाल : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुलाकात का वीडियो ‘एक्स’ पर साझा करते हुए पोस्ट किया कि जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन कभी 'मृत लोगों' के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए, धन्यवाद चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने लोगों के साथ बातचीत का एक वीडियो भी शेयर किया है।
चुनाव आयोग सूचना उन्होंने आरोप लगाया चुनाव आयोग सूचना नहीं देना चाहता है क्योंकि अगर सूचना दे देगा तो उसका पूरा ‘गेम’ खत्म हो जाएगा। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता संजय यादव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आयोग को बताना चाहिए कि जिन 36 लाख मतदाताओं के स्थानांतरित होने की बात की गई है, वो कौन हैं।
भाजपा और चुनाव आयोग की साजिश : कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जिंदा लोगों को 'मृत' बताकर वोटर लिस्ट से उनके नाम काटे। ये BJP और चुनाव आयोग की साजिश है- जिसमें दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala