भारत में बढ़ेगा तनाव, आपस में लड़ेंगे लोग, राहुल गांधी इस बयान पर क्यों मचा बवाल?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (14:06 IST)
Rahul Gandhi Controversial Statement : कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर अपने विदेशी दौरों पर दिए गए बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में जर्मनी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारत की वर्तमान स्थिति, प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा और आरएसएस (RSS) पर जो टिप्पणी की, उसने देश के सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। ALSO READ: राहुल गांधी पर BJP का पलटवार, विदेश में भारत को क्‍यों करते हैं बदनाम
 
राहुल गांधी ने जर्मनी में अपने संबोधन के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि भारत इस समय दो विपरीत विचारधाराओं के बीच एक बड़े टकराव का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, भारत में बहुत से लोग प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुत से लोग उनकी विचारधारा और भारत के बारे में उनके विजन से सहमत नहीं हैं। हमें लगता है कि यह विजन फेल हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं।
 
राहुल गांधी ने केवल विजन की आलोचना नहीं की, बल्कि एक गंभीर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियां और विजन भारत में "अत्यधिक तनाव" पैदा करेंगे। राहुल के अनुसार, इस विचारधारा की वजह से भारतीय लोग एक-दूसरे से लड़ने लगेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल इस विजन के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे क्योंकि यह देश की एकता के लिए खतरा है।
 
BJP और RSS के गुस्से की 3 मुख्य वजहें : भाजपा और आरएसएस ने राहुल गांधी के इन बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनके गुस्से के पीछे ये प्रमुख कारण माने जा रहे हैं:
 
1. विदेशी धरती पर भारत की छवि: भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी विदेशी मंचों का इस्तेमाल भारत को नीचा दिखाने और देश में डर का माहौल पैदा करने के लिए कर रहे हैं।
2. गृहयुद्ध जैसी चेतावनी: "लोग आपस में लड़ेंगे" वाले बयान को भाजपा ने भड़काऊ करार दिया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी जनता को एकजुट करने के बजाय बांटने की बात कर रहे हैं।
3. विचारधारा पर प्रहार: आरएसएस को सीधे निशाने पर लेना और उसे विभाजनकारी बताना संघ के समर्थकों को नागवार गुजरा है। 
 
राहुल गांधी का यह बयान एक बार फिर यह साबित करता है कि आगामी चुनावों और देश की राजनीति में 'विचारधारा की लड़ाई' मुख्य केंद्र रहने वाली है। जहाँ एक तरफ राहुल इसे "भारत को बचाने की लड़ाई" कह रहे हैं, वहीं भाजपा इसे "देश को बदनाम करने की साजिश" बता रही है।
