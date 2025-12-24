Dharma Sangrah

राहुल गांधी का दावा, हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर

हमें फॉलो करें Rahul Gandhi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (11:37 IST)
Rahul Gandhi news in hindi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर है। इसके लिए उन्होंने मोनोपाली के साथ ही गलत जीएसटी को भी जिम्मेदार बताया।
 
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट पर कहा, 'हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर है' - व्यापार संवाद में वैश्य समाज की इस पीड़ा ने सच में झकझोर कर रख दिया। जिस समाज ने देश की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक योगदान दिया, आज वही हताश है - ये खतरे की घंटी है।
 
राहुल ने अपनी पोस्ट में कहा कि सरकार ने मोनोपाली को खुली छूट दे दी है, और छोटे-मध्यम व्यापारियों को ब्यूरोक्रेसी और गलत जीएसटी जैसी खराब नीतियों की जंजीरों में बांध दिया है। ये सिर्फ नीति की गलती नहीं - ये उत्पादन, रोज़गार और भारत के भविष्य पर सीधा हमला है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की इसी सामंतवादी सोच के खिलाफ लड़ाई है। और इस लड़ाई में देश के व्यापार की रीढ़ - वैश्य समाज के साथ मैं पूरी ताकत से खड़ा हूं।
 
कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट के साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें में वैश्व समाज के प्रतिनिधियों के साथ व्यापार संवाद करते नजर आ रहे हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
 

