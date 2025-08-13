janma asthmi

राहुल गांधी बोले, वोट की चोरी आपके अधिकारों की चोरी, शेयर किया वीडियो

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (13:00 IST)
Rahul Gandhi on vote chori : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि वोट की चोरी, आपके अधिकारों और पहचान की चोरी है। उन्होंने वोट चोरी को समझाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है। ALSO READ: अब कौन से खुलासे करने वाले हैं राहुल गांधी, बोले- अभी पिक्चर बाकी है
 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि आपके वोट की चोरी… आपके अधिकार की चोरी, आपके पहचान की चोरी है! इस पोस्ट के साथ उन्होंने वोट चोरी हैशटैग के साथ 1 मिनट का एक वीडियो भी शेयर किया है।
 
गौरतलब है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर वोटी चोरी का आरोप लगाते हुए संसद से सड़क तक उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने वोट चोरी के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू किया है। इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है।
 
कांग्रेस नेता ने मंगलवार को चुनाव आयोग पर 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को लागू करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाने का आरोप लगाया और मतदाता सूची में अनियमितताओं के दावों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी निकट भविष्य में अन्य सीट पर भी 'वोट चोरी' के बारे में कई और खुलासे कर सकती है।
 
इधर राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में 2 वोटर आईडी को लेकर मुजफ्फरपुर की मेयर और वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मला देवी पर निशाना साधा। तेजस्वी का आरोप है कि इनके पास एक दो EPIC ID - REM1251917 और GSB1835164 है। इनके एक ही विधानसभा में दो अलग अलग बूथ पर दो अलग-अलग वोट है। दो अलग-अलग EPIC कार्ड में इनकी दो अलग-अलग उम्र है। ALSO READ: विजय सिन्हा के बाद तेजस्वी के निशाने पर भाजपा की निर्मला देवी, फिर उठाया 2 वोटर आईडी का मुद्दा
 
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से यही नहीं रुकी- इनके दो देवर है- मनोज कुमार और दिलीप कुमार सुपुत्र श्री अशर्फ़ी लाल। उनके भी 2 अलग-अलग EPIC Card के साथ 2 अलग-अलग बूथ में 2 अलग-अलग वोट बने हैं। 
तेजस्वी का आरोप है कि जब चुनाव आयोग एक ही विधानसभा में ख़ुद ऐसा कर रहा है तो फिर SIR का क्या मतलब? इसका अर्थ है कि चुनाव आयोग बीजेपी समर्थकों के एक ही घर में अनेक फर्जी वोट बनवा रहा है। चुनाव आयोग विपक्ष के वोट काटने में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और बीजेपी के पक्ष में जोड़े जा रहा है।
