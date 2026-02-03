लोकसभा में राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा प्रहार, US ट्रेड डील पर भी सवाल, सदन में उछाले गए कागज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर अपने भाषण में चीन का मुद्दा उठाया। इस मु्द्दे को उठाने के बाद सदन में फिर हंगामा हो गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस मैग्जीन को कोट किया था, उसको उन्होंने 'ऑथेंटिकेट' कर दिया है। इसके बावजूद उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल ने कहा कि वह मैग्जीन का जिक्र नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको बोलने दिया जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी पर बहुत दवाब है। इस कारण उनको संसद के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोलने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में उनको बोलने से रोकने के पीछे बड़ी साजिश रची जा रही है।