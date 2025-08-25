Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






राहुल गांधी का दावा, मोदी सरकार वोट चुराकर सत्ता में आई

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rahul Gandhi targeted the Modi government

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (15:17 IST)
Rahul Gandhi News : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग की सोमवार को निंदा करते हुए इसे शर्मनाक करार दिया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार को देश के युवाओं की चिंता नहीं है क्योंकि वह वोट चुराकर सत्ता में आई है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और दावा किया, पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक़ और आवाज़- दोनों कुचल देंगे। राहुल गांधी ने कहा, अब वक्त है- डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का।
 
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग की सोमवार को निंदा करते हुए इसे शर्मनाक करार दिया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार को देश के युवाओं की चिंता नहीं है क्योंकि वह वोट चुराकर सत्ता में आई है।  परीक्षा के बेहतर संचालन की मांग को लेकर एसएससी के छात्रों और शिक्षकों ने रविवार को रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन किया।
 
हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने के विपक्षी दलों के दावों का खंडन किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, बल्कि एक डरपोक सरकार की पहचान है। उन्होंने कहा, युवाओं ने सिर्फ़ अपना हक़ मांगा था- रोज़गार और न्याय। मिली क्या? लाठियां।
ALSO READ: तेजस्वी ने चिराग पासवान को दी शादी की सलाह, क्या बोले राहुल गांधी?
उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और दावा किया, पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक़ और आवाज़- दोनों कुचल देंगे। राहुल गांधी ने कहा, युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों, आपका वोट इन्हें चाहिए ही नहीं, इसलिए आपकी मांगें कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होंगी। अब वक्त है- डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का।
 
खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, देश के युवाओं का भविष्य चोरी करना मोदी सरकार की आदत बन चुकी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी परीक्षाओं में धांधली के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर मोदी सरकार की कठपुतली पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज घोर निंदनीय है।
ALSO READ: PM और CM को हटाने वाले विधेयक पर क्या बोले राहुल गांधी
उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में भाजपा ने युवाओं के भर्ती परीक्षा से नौकरी मिलने तक के सफ़र को पेपर लीक माफियाओं के हवाले कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा-आरएसएस ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा  देश के युवा आक्रोशित हैं, अब देश के युवा ये अन्याय नहीं सहेंगे।
 
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के राज में भर्ती प्रक्रियाओं और परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बल प्रयोग की निंदा की और दावा किया कि देश के युवाओं का भविष्य चोरी करना मोदी सरकार की आदत बन चुकी है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानी

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels