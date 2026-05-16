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NEET मामले पर भड़के राहुल गांधी, बोले- 22 लाख बच्चों के साथ हुआ धोखा, शिक्षा मंत्री प्रधान दें इस्तीफा...

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Rahul Gandhi targets government over NEET UG paper leak case
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 16 May 2026 (23:46 IST) Updated Date: Sun, 17 May 2026 (00:35 IST)
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NEET Paper Leak Case : राहुल गांधी ने NEET-UG परीक्षा विवाद को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि NEET के 22 लाख छात्रों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने मांग की कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाया जाए, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री खुद लें। अब यह परीक्षा 21 जून को आयोजित कराई जाएगी।
 

नहीं तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री खुद लें...

राहुल गांधी ने NEET-UG परीक्षा विवाद को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि NEET के 22 लाख छात्रों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने मांग की कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाया जाए, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री खुद लें।
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क्या सवाल पूछना कोई गुनाह है?

राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि NEET परीक्षा (NEET Paper Leak 2026) देने वाले 22 लाख बच्चों की मेहनत बेकार हो गई और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। ये सवाल हमारा नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों का है जिनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। क्या वाकई ये सवाल पूछना कोई गुनाह है?
 

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें PM मोदी

देश की बड़ी परीक्षाओं में से एक NEET का पेपर लीक (Exam Cancel 2026) हो गया। इस एग्जाम को कराने वाली एजेंसी NTA पर ही पेपर लीक से जुड़े आरोप लग रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि वे तुरंत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें। राहुल ने कहा कि पूरा देश जानता है कि परीक्षा से दो दिन पहले WhatsApp पर NEET का पेपर बांटा जा रहा था। डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं।
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राहुल गांधी का दावा, 80 बार लीक हुआ पेपर 

राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि साल 2015 से 2026 के बीच देश में 148 परीक्षा घोटाले हुए, 87 परीक्षाएं रद्द हुईं और करीब 9 करोड़ छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि इन घोटालों में अब तक केवल एक मामले में सजा हुई है। राहुल गांधी के मुताबिक, सीबीआई ने 17 मामलों और ईडी ने 11 मामलों की जांच की, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली।
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अब 21 जून को होगी परीक्षा 

गौरतलब है कि NEET-UG 2026 परीक्षा 3 मई को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रो पर आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में करीब 22.5 लाख छात्र शामिल हुए थे। बाद में पेपर लीक के आरोपों के बाद NTA ने परीक्षा रद्द कर दी थी। सीबीआई जांच में राजस्थान के एक गिरोह का पता चला। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब यह परीक्षा 21 जून को आयोजित कराई जाएगी।  शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले वर्ष से NEET को कंप्यूटर आधारित (CBT) बनाने की घोषणा की है।
Edited By : Chetan Gour

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