ईरान-अमेरिका युद्ध पर राहुल गांधी की चेतावनी, भारत के तेल आयात पर गहराता संकट

क्या है राहुल गांधी की मांग

राहुल गांधी ने भारत सरकार से मांग की है कि वह तत्काल सक्रिय कदम उठाए, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और वैश्विक मंच पर स्पष्ट रुख अपनाए। उन्होंने जोर दिया कि हिंसा से हिंसा ही जन्म लेती है, संवाद और संयम ही शांति का रास्ता है। यह युद्ध न केवल मध्य पूर्व तक सीमित है, बल्कि अब वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्गों को चुनौती दे रहा है। भारत जैसे ऊर्जा-आयात पर निर्भर देश के लिए यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। क्या सरकार इस संकट से निपटने के लिए तैयार है? समय बताएगा, लेकिन राहुल गांधी की चेतावनी ने एक बार फिर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है।