Publish Date: Tue, 19 May 2026 (14:35 IST)
Updated Date: Tue, 19 May 2026 (14:44 IST)
उन्होंने कहा कि महंगाई बढे़गी और आसमान की ओर जाएगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहता हूं कि आपने पिछले 12 सालों में जो किया है उसका दर्द अदाणी और अंबानी को नहीं होगा बल्कि हमारे किसानों और मजदूरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी को एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को यह समझना चाहिए कि असली समस्या बेरोज़गारी और महंगाई है। आने वाले समय में खाद की समस्या होने वाली है। लेकिन पता नहीं नरेंद्र मोदी किस दुनिया में जी रहे हैं, मजाक बना रखा है। देश के मजदूरों, किसानों, युवाओं, गरीबों और छोटे कारोबारियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। हम लगातार नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि तूफान आने वाला है। आप ठोस कदम उठाइए और देश को सुरक्षित करिए, लेकिन वो कुछ और ही कर रहे हैं।
रायबरेली से सांसद राहुल ने कहा कि कोई ठोस कदम उठाने के बजाय नरेंद्र मोदी देश के लोगों से कह रहे हैं कि कोई भी विदेश यात्रा न करे, जबकि वे खुद दुनिया भर का दौरा कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि देश के सारे नेता- नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी अंबानी के यहां शादी में गए थे। लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं गया। क्योंकि मैं आपके यहां शादी में आना चाहता हूं, आपके घरों में आना चाहता हूं, मुझे वहां नहीं जाना।
edited by : Nrapendra Gupta
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